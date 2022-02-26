منتخب ناشئي اليد يحصد "فضية" بطولة البحر المتوسط

السبت 26/فبراير/2022 - 04:58 م

حصد منتخب مصر للناشئين لكرة اليد الميدالية الفضية في بطولة البحر الأبيض المتوسط للناشئين رقم الـ18 التي اقيمت في مدينة أنقرة التركية في الفتره من ٢٠ حتي ٢٧ فبراير الجاري.

وخسر ناشئو الفراعنة في المباراة النهائية أمام إسبانيا بنتيجه ٢٩/٤٠.

وخاض منتخب الناشئين بقيادة المدير الفني مجدي ابو المجد ١٠ مبارايت خلال منافسات البطولة حقق الفوز في ٧ مباريات وتلقي ثلاث هزائم.

وتعتبر هذه المشاركة الدولية الأولى لمنتخب الناشئين مواليد 2004 منذ تكوينه منذ عدة اشهر قليلة وظهر لاعبو الفراعنة والجهاز الفني بمستوى مميز وحققوا نتائج مميزة أمام منتخبات قوية تتربع على عرش كرة اليد في المراحل السنية.

وجاء الترتيب النهائي للبطولة كالتالي:

منتخب إسبانيا مركز أول

منتخب مصر مركز ثاني

منتخب كرواتيا مركز ثالث

منتخب مونتينيجرو مركز رابع

منتخب رومانيا مركز خامس

منتخب اليونان مركز سادس

منتخب إيطاليا مركز سابع

منتخب تركيا مركز ثامن

منتخب الكويت مركز تاسع.