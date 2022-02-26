أسوان تستضيف أولمبياد المحافظات الحدودية 2021

السبت 26/فبراير/2022 - 03:51 م

تستضيف ملاعب نادي سيتي كلوب بأسوان ، فعاليات النسخة الثالثة من أوليمبياد المحافظات الحدودية " أسوان 2021" ، بمشاركة 18 ألف رياضي من 6 محافظات حدودية مصرية، هي شمال سيناء و جنوب سيناء والبحر الأحمر و أسوان والوادي الجديد ومرسى مطروح.

وتقام المرحلة الختامية أيضا من الأوليمبياد على ملاعب نادي سيتي كلوب أسوان، نادي أسوان، إستاد أسوان، نادي التجديف بأسوان وملاعب جامعة أسوان.

وتستضيف الملاعب منافسات في رياضات كرة القدم الخماسي و الكرة الطائرة و تنس الطاولة و الكاراتيه و ألعاب القوى و كرة يد وكرة السلة و السباحة والكرة الطائرة جلوس ورياضات أخرى جماعية وفردية.

تجدر الإشارة الي ان الراعي التنظيمي للأوليمبياد "شركة إستادات الوطنية" من منطلق دعمها للأنشطة والمشروعات المقدمة لأبناء مصر في جميع المحافظات، وفى مقدمتها المحافظات الحدودية، والعمل على نشر ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة من خلال تلك البرامج في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسة، وتماشياً مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية 2030.