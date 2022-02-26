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السبت 26 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 26 فبراير 2022

ذهب
ذهب
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استقرت أسعار الذهب  فى بداية تعاملات اليوم السبت، بعد تذبذب مستمر على مدار 48 ساعة منذ الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، حيث شهدت الأسعار موجة من الارتفاعات المتتالية  أعقبها تراجعت، فقد الذهب على أثرها كافة مكاسبه.

وجلء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:
سجل عيار 24 نحو 946 جنيها 
سجل عيار 22 نحو 867 جنيها
سجل عيار 21 نحو 828 جنيها 
سجل عيار 18 نحو 710جنيهات
سجل عيار 14 نحو 548 إلى550 جنيها 
سجل عيار 12 نحو 470 إلى470 جنيها
سجلت الاونصة نحو  29.429 الف جنيه 
سجل الجنيه الذهب نحو 6624 جنيها

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية :

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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