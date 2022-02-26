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السبت 26 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 26 فبراير 2022

ارشيفية
ارشيفية
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استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية بداية تعاملات اليوم السبت وفقًا للبنك المركزي المصري، فعلى صعيد العملات الأجنبية، استقر سعر الدولار ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسعر اليورو ليسجل 17.78 جنيه للشراء، 17.89 جنيه للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.23 جنيه للشراء، 21.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليوان الصيني 2.47 جنيه للشراء، و2.49 جنيه للبيع، وانخفض سعر الفرنك السويسري ليسجل 17.04 جنيه للشراء، 17.15 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر 100 ين الياباني ليسجل 13.60 جنيه للشراء، 13.69 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وانخفض سعر الدينار الكويتي ليسجل 51.69 جنيه للشراء، 52.15 جنيه للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع

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