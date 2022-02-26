أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 26 فبراير 2022

السبت 26/فبراير/2022 - 08:15 ص

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 26 فبراير استقرارا ملحوظا، حيث سجل متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك

سجل متوسط سعر شراء وبيع الدولار أمام الجنيه استقراره داخل البنوك مسجلا 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجلت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.