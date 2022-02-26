بعد سؤاله عن حالة الفنان سمير صبري.. وفاء عامر: شكرا الرئيس عبدالفتاح السيسي

السبت 26/فبراير/2022 - 01:28 ص

وجهت الفنانة وفاء عامر الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد سؤاله عن حالة الفنان سمير صبري الذي يتلقى العلاج بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية طارئة.

ونشرت الفنانة وفاء عامر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “نفتخر بك فبرغم خوفك علي أرض مصر و انشغالك بالبناء و المستقبل لم تترك أحدًا الا و سألت عنه شكرا لسؤالك و تواصلك مع حالة الفنان الكبير سمير صبري الرئيس عبد الفتاح السيسي بجد شكرا جزيلا".

وكانت وفاء عامر قد نشرت تدوينة أخرى طلبت فيها من جمهورها الدعاء للنجم سمير صبري، وقالت فيها :" سمير صبري نجم من نوع فريد صديق و أخ لكل الفنانين مفيش مرة كلمته و مردش عليا من يوم ما بدأت مشواري راجل جدع وقف جنب زملاء كثيرين و له بصمات فنية و انسانية مش محتاج حاجة غير الدعاء له بتمام الشفاء و العافية".

وأضافت قائلة : "الراجل ده بيعمل خير و عمل خير كتير اوووي و دائم السؤال علي كل الناس تعالوا ندعي له يقوم بالسلامة المسلم يقرأ الفاتحة و قل هو الله أحد و المسيحي يقرأ أيات الشفاء

كلنا بنحب سمير صبري

يلا نبدأ و أنا أولكم".