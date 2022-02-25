افتتاح قسم التربية في متحف آثار النوبة بأسوان

الجمعة 25/فبراير/2022 - 04:41 م

افتتح الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية والمشرف العام على صندوق آثار النوبة، قسم التربية المتحفية بمتحف آثار النوبة بأسوان، الذي تم الإنتهاء من أعمال تجهيزه بالتعاون مع مكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة.

وأشار الدكتور أحمد غنيم أنه تم إطلاق اسم الراحل الدكتور حسنى عبد الرحيم المدير الأسبق لمتحف النوبة على قسم التربية المتحفية تقديراً وعرفاناً لدوره البارز فى إعلاء شأن القسم والمتحف خلال فترة عمله كمديرة له.

حضر الافتتاح رامون خيل كاسيرس سفير أسبانيا فى القاهرة والوفد المرافق له، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور أسامة عبد الوارث مدير عام متحف الطفل، و مدير عام الشؤن المالية و الإدارية بصندوق اثار النوبة و مدير ووكيلي متحف آثار النوبة وأسرة الراحل الدكتور حسني عبدالرحيم.

وألقى الدكتور عبدالعزيز المزينى المدير الاقليمى لليونسكو بالقاهرة، كلمة مسجلة بمناسبة هذا الحدث، مشيراً فيها إلى دور التربية المتحفية في نشر الوعي الأثري في المجتمع، واشراك مختلف فئاته بما يقدمه من أنشطة مختلفة ومتنوعه من إقامة المعارض والورش للطلبة وتنظيم المحاضرات والندوات بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التراث.

وشهد الحضور، مجموعة من العروض الفنية المقدمة من أطفال محافظة أسوان، كما اصطحب الدكتور أحمد غنيم السفير الأسباني والوفد المرافق له في جولة تفقدية داخل متحف النوبة، و قاعة العرض المجهزة بالتعاون مع البعثة الأثرية الأسبانية و التي تعرض مجموعة من القطع الأثرية من حفائر البعثة في أسوان.

وفي نهاية الحفل قدم الدكتور أحمد غنيم درع المتحف لكلا من السفير الأسباني، ورئيس جامعة اسوان تقديرا للتعاون المسار بين المتحف وسفارة إسبانيا بالقاهرة وجامعة اسوان .