لحظة وصول ساركوزي وهولاند إلى قصر الإليزيه

الجمعة 25/فبراير/2022 - 02:28 م

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، رئيسي فرنسا السابقين فرنسا هولاند ونيكولا ساركوزي كل على حدة في جلسة مشاورات حول كيفية إدارة الأزمة حيث قرر رئيس الجمهورية الفرنسية استشارة رموز الأمة من مجلسي الشيوخ والجمعية الوطنية وأركان الدولة ورؤساء فرنسا السابقين للاستشاري والاستمارة في القرارات المصيرية التي يريد أن يتخذها بالنسبة لفرنسا ولأوروبا التي يترأسها حاليا دون الانخراط في حرب لا يحمد عقباها وتنكسر بالسلب على اقتصاد فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي.

وبعد انتهاء اجتماعه بالرئيس هولاند للاستفادة من خبرته كزعيم سابق لفرنسا وللحزب الاشتراكي سيما وقد كان ماكرون مستشاره الاقتصادي في قصر الاليزيه ثم وزير اقتصاده قبل أن يألف حزب ويخوض انتخابات رئاسية وفاز بها عام 2017 متفوقا على الجميع وبعد انتهاء اللقاء خرج هولاند وصرح للصحفيين وكلنت البوابة نيوز بين الحاضرين في قصر الاليزيه ، بأنه نصح الرئيس ماكرون حيث يعتقد أن مستوى العقوبات ضد روسيا ليس "كافيا".