الجيش الروسي ينفي شن هجمات صاروخية على كييف: هاجموا أنفسهم بالخطأ

الجمعة 25/فبراير/2022 - 01:42 م

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية لم تنفذ أي ضربات صاروخية على مواقع في العاصمة الأوكرانية كييف.

و اوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الانفجار الذي تم تسجيله في سماء كييف الليلة الماضية، سببه قصف خاطئ من الدفاعات الجوية الأوكرانية استهدف عن طريق الخطأ مقاتلة تابعة لأوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن "ظهور شعلة ساطعة فوق مدينة كييف في 25 فبراير، وتبعه سقوط مبنى سكني، له تفسير مختلف تماما"، مضيفا أن نظام الدفاع الجوي الأوكراني هاجم بالخطأ مقاتلة من طراز سو-27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق كييف الليلة الماضية.

فيماأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، عن استسلام أكثر من 150 جنديا أوكرانيا من قوات مختلفة خلال العمليات في أوكرانيا.

وقال كوناشينكوف بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، إنه خلال العمليات العسكرية، ألقى أكثر من 150 جنديًا من مختلف القوات الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا في منطقة جزيرة زميني، ألقى 82 جنديًا أوكرانيًا أسلحتهم واستسلموا طواعية لإحدى الوحدات المسلحة الروسية.

وأضاف "في الوقت الحاضر، نطلب منهم تعهدا برفض المشاركة في العمليات العسكرية، وسيتم إعادتهم إلى أسرهم قريبًا".

