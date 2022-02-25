أسعار اللحوم البلدي اليوم الجمعة 25 فبراير 2022

الجمعة 25/فبراير/2022 - 08:50 ص

استقرت أسعار اللحوم البلدي في الاسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة 25 فبراير 2022، وسجلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 و170 جنيها.

كما استقر سعر اللحم الجملى عند 100-120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140 جنيها الكيلو.

وتراوحت الكبدة البلدي بين 130 و160 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو.

كمتدا تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.