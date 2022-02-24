تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.. الذهب يهبط 17 جنيها بالتعاملات المسائية

الخميس 24/فبراير/2022 - 08:57 م

سجل سعر الذهب اليوم الخميس، تراجع كبير في التعاملات المسائية بقيمة 17 جنيها، وذلك بعد امتصاص الأسواق للحرب الروسية الأوكرانية، وشهدت الأسواق هبوط فى أونصة الذهب إلى مستويات 1922 دولار، بعد أن سجلت على مدار اليوم صعود لمستويات 1970 دولار في بعض جلسات التداول.



سعر الذهب اليوم شهد تقلبات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ومع بداية الهجوم الروسى على أوكرانيا ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة لتسجل الأسعار العالمية للذهب أعلى مستوى في عام، وتسجل أونصة الذهب 1970 دولار، لكن عاد الهدوء إلي السوق مجددا واتجه بعض ملاك الذهب لجني الأرباح الأمر الذي ينعكس على السعر في مصر ليسجل هذا الهبوط.



سعر الذهب اليوم



عيار 18: 722.50 جنيه



عيار 21: 843 جنيها



عيار 24: 963.40 جنيه



الجنيه الذهب: 6744 جنيها



اونصة الذهب

تسجل أونصة الذهب الآن ، حوالي 1922 دولار.

