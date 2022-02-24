الحرب الروسية الأوكرانية.. جونسون يتوعد موسكو بأكبر عقوبات اقتصادية

الخميس 24/فبراير/2022 - 07:44 م

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المملكة المتحدة ستفرض "أكبر وأشد" حزمة من العقوبات الاقتصادية التي شهدتها روسيا على الإطلاق.

وأضاف جونسون أمام مجلس العموم، إن المملكة المتحدة ستبذل "قصارى جهدها" لتقديم الدعم لأوكرانيا، وسيتم استبعاد جميع البنوك الروسية الكبرى من النظام المالي في المملكة المتحدة، وفرض تجميد كامل للأصول على VBT، ثاني أكبر بنك في روسيا.

وتابع: هناك قيود على المبلغ الذي يمكن للروس امتلاكه في الحسابات المصرفية البريطانية، مع تجميد الأصول ليشمل حوالي 100 شخص آخر، وسيتم حظر شركة طيران ايروفلوت من المملكة المتحدة، وفرض إجراءات مماثلة على بيلاروسيا.

ووصف رئيس الوزراء البرطاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “معتد ملطخ بالدماء يؤمن بالغزو الإمبراطوري، ومصمم دائمًا على مهاجمة جاره، بغض النظر عما فعلناه، سيقف بوتين مدانًا في عيون العالم والتاريخ. لن يكون قادرًا على تطهير يديه من دم أوكرانيا”.