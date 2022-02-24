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الخميس 24 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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العالم

زعماء مجموعة السبع: بوتين أعاد فرض الحرب على القارة الأوروبية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
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عقد قادة فرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج اجتماع افتراضي للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا.

في أعقاب الاجتماع الافتراضي، أدان ستولتنبرج بشدة غزو روسيا لأوكرانيا. وقال زعماء مجموعة السبع إن الأزمة تمثل "تهديدًا خطيرًا للنظام الدولي القائم علي قواعد وقوانين، ولها تداعيات تتجاوز أوروبا".

وأضاف البيان أن بوتين "وضع نفسه في الجانب الخطأ من التاريخ". جاء في البيان: ندين الرئيس بوتين لرفضه المستمر الانخراط في عملية دبلوماسية لمعالجة المسائل المتعلقة بالأمن الأوروبي، على الرغم من عروضنا المتكررة.

وتابع: نحن نقف متحدين مع شركائنا، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيهما وكذلك أوكرانيا، ونظل مصممين على القيام بما هو ضروري للحفاظ على سلامة النظام الدولي القائم على قواعد وقوانين.

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