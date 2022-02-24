عبدالرحيم علي: ما يحدث حرب تحريك للأزمة الأوكرانية

الخميس 24/فبراير/2022 - 05:40 م

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، تعليقًا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، إن «ما يحدث على الأرض هو حرب تحريك للأزمة الأوكرانية باتجاه الناتو وليس حرب شاملة».



وأضاف علي، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «بنك الأهداف أعد بعناية فائقة وشمل البنية التحتية العسكرية والاستخباراتية، بحيث تصل الرسالة بشكل واضح لا مجال فيه للبث؛ لا مساومة في موضوع انضمام أوكرانيا لحلف الناتو.. حتى لو أدى ذلك إلى حرب عالمية ثالثة.. أو وفق كلمات بوتين: لا حاجة لنا بعالم، ليس به مكان لروسيا».