المستشار الألماني الأسبق: لا ينبغي أن تقطع أوروبا جميع العلاقات مع روسيا

الخميس 24/فبراير/2022 - 05:16 م

دعا المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر الذي وصف نفسه بصديق شخصي مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أوروبا بعدم قطع جميع العلاقات مع روسيا.

وكتب شرودر في منشور على موقع "لينكد": "مع العقوبات الضرورية، يجب الحرص على عدم قطع العلاقات السياسية والاقتصادية وعلاقات المجتمع المدني المتبقية بين أوروبا وروسيا بشكل كامل"، بحسب "رويترز".

وأضاف: "هناك العديد من الأخطاء في كلا الجانبين، لكن مصالح روسيا الأمنية لا تبرر استخدام الوسائل العسكرية أيضا".

ويترأس شرودر لجنة حاملي أسهم "نورد ستريم"، الشركة التي تتولى بناء خط أنابيب الغاز الروسي الممتد إلى أوروبا والتي تواجه عقوبات أوروبية على الرغم من أنه لم يتأثر شخصيا بهذه العقوبات.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".

وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة سوى الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".

وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باستشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ينس ستولتنبيرج" إن الناتو قدم لأوكرانيا أنظمة دفاعية لكن ليس لديهم نية لإرسال القوات، موضحا خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن الهجوم الروسي على أوكرانيا لحظة فارقة في تاريخ القارة الأوروبية، وإن موسكو تتحمل مسؤولية الهجوم بالكامل والذي يعد انتهاكا للقانون الدولي، ودعا الأمين العام للحلف روسيا لسحب قواتها والعودة إلى مسار الدبلوماسية، مشيرًا إلى أنه سيتم تفعيل خطة الدفاع من أجل حماية حلفائهم والتي تسمح لهم بنشر قواتهم عند الحاجة، وأنهم ردا على الهجوم الروسي قرروا زيادة قواتهم في الجزء الشرقي من الحلف.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، استعداد موسكو للعودة إلى الحوار الذي سيعيد المجتمع الدولي إلى العدالة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الروسية عن لافروف قوله خلال محادثات مع نظيره الباكستاني عزيز تشادوري: ”لسوء الحظ، لا يحترم أصدقاؤنا الغربيون القانون الدولي، ويحاولون تدميره والترويج لما يسمونه، النظام القائم على القواعد“.

ودخلت القوات الروسية بالفعل مدينة سومي شمال أوكرانيا، ضمن العملية العسرية الروسية التي أمر بها الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من صباح اليوم.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن القوات الروسية سيطرت على مطار هوستوميل الواقع على بعد 25 كلم من العاصمة الأوكرانية كييف عبر إنزال جوي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن حصيلة العملية العسكرية ضد أوكرانيا أسفرت عن تدمير أكثر من 70 هدفا، منهم 11 مطارا عسكريا.