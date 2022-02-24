تخريج الدفعة الرابعة للصحفيين بأكاديمية ناصر العسكرية

الخميس 24/فبراير/2022 - 01:07 م

اختتمت صباح اليوم الخميس الدورة التدريبية للصحفيين، التي تنظمها أكاديمية ناصر العسكرية العليا، تحت رعاية اللواء أركان حرب أيمن نعيم ثابت مدير الأكاديمية.

ونظمت الأكاديمية حفل تخريج للدفعة الرابعة من الدورة التدريبية المتقدمة التي تعقد تحت عنوان «أساليب التفكير والدراسات المستقبلية» وذلك بحضور اللواء أركان حرب عادل الديب مدير مركز الدرسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، واللواء وائل ربيع المشرف على الدورة، والكاتب الصحفي حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين.

وتتضمن الدورة التدريبية التي تعقد بمركز الدرسات الاستراتيجية للقوات المسلحة العديد من المحاور والعلوم الاستراتيجية من أبرزها، علوم ومبادئ أساليب التفكير والدراسات المستقبلية، وعلوم بناء السيناريوهات في الدرسات المستقبلية، وأساليب التفكير لاجتياز تحديات الأمن القومي، وحرب المعلومات وأثرها على المجتمع.

كما تضمنت الدورة تدريس مواد «التحول الرقمي والتخطيط للمستقبل، ودور الإنترنت في اختراق العقول وتوجيه المجتمع، وعلوم الذكاء الإصطناعي ودورها في حروب الجيل الخامس، والعصف الذهني والتفكير الناقد، والتفكير الإبداعي في الإدارة، والتفكير التصميمي والإبداع المؤسسي، وغيرها من العلوم الاستراتيجية المفيدية في تنمية مواهب ومهارات الصحفيين.

كما تضمنت الدورة التثقيفية التدريب على العديد من التطبيقات العملية حول مهارات الذكاء الاصطناعي، والتفكير التصميمي والمؤسسي، والإدارة الاستراتيجية.

وفي كلمته بمناسبة تخريج الدفعة الرابعة للصحفيين، قال الكاتب الصحفي حماد الرمحي رئيس لجنة التدريب بنقابة الصحفيين، إن الدورة التي حصل عليها الصحفيون تأتي في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها نقابة الصحفيين مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا بقيادة اللواء أيمن نعيم ثابت مدير الأكاديمية، وتحت رعاية اللواء عادل الديب مدير مركز الدرسات الاستراتيجية للقوات المسلحة الدرسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، وذلك ضمن إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعادة نشر الوعي وتأهيل الشباب للجمهورية الجديدة.