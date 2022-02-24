عماد الدين حسين: روسيا تميل للحصول على تعهد من الغرب وأوكرانيا بعدم تمدد حلف الناتو

الخميس 24/فبراير/2022 - 12:30 م

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إنّ روسيا تميل إلى الحصول على تعهد من الغرب أو أوكرانيا بعدم تمدد حلف الناتو، وهو ما حاولت فعله مرارا وتكرارا لكن الناتو رفض.

وأضاف حسين مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن رد الناتو جاء خلافا للرغبة الروسية، حيث انتقل الصراع من مرحلة التصريحات النارية إلى إطلاق النيران على أرض الواقع، وإجبار الغرب على احترام التعهدات.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "هل يميل الغرب إلى بوتين؟ أعتقد أن هذا الأمر صعب جدا، فالبعض يقول إنها إذا تم التهاون معه سيفعل مثلما فعل هتلر عندما جرى التهاون معه في غزو بولندا".

وأكد: "نحن في صراع سياسي عسكري على من يقود العالم ويكون له القوة الكبرى والكلمة العليا، وكل يحاول تحسين موقف بلاده، ولا أتوقف أن يغزو بوتين أوكرانيا بريا، والنمط الحديث الذي نراه في المعارك العسكرية هو القصف الجوي المستمر وتحييد مصادر القوة الأوكرانية وضرب الأهداف العسكرية الأوكرانية المباشرة".