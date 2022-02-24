"المصري للشؤون الخارجية": الغزو الروسي موجه للجماعات اليمينية المتطرفة

الخميس 24/فبراير/2022 - 12:25 م

قال السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الغزو الروسي لأوكرانيا كان متوقعا، موضحًا: "تابعنا في الأيام الأخيرة إشارات بالتوقيتات التي سيقوم الجانب الروسي بعمل عسكري، وأنا لست رجلا عسكريا لكن كل ما يمكن أن أقوله، إن الأمر يتعلق بعملية عسكرية خاصة موجهة لهدف معين ضد الجماعات المتطرفة في جمهورية دونباس.

وأضاف سعد مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن المراقب لهذه القضية منذ سنوات طويلة بعد عام 2014 يعلم أن هناك جماعات يمينية متطرفة تحمل أجندة معادية للأوكرانيين من أصول روسية.

وتابع، أن غلق أوكرانيا مجالها الجوي شيء طبيعي في ظل الظرف الطارئ الذي تتعرض له، موضحًا: "المتمردون في الإقليمين الذين اعترف بهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يسيطيرون إلا على 30% من مساحتيهما والبقية ترزح تحت سيطرة المتطرفين الذين يناهضون الروس".

وأشار، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدّر بأن الوسيلة الناجعة لحماية الأقليات الروسية في أوكرانيا تكمن في التعامل مع الوضع بهذا الشكل، ويرى أن هذه العملية قاصرة على الجماعات اليمينية المتطرفة التي لديها أجندة متطرفة ضد الرعايا من أصول روسية.