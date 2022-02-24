اليوم.. إيمان أبو طالب في ضيافة محمد شردي على "الحياة"

الخميس 24/فبراير/2022 - 03:22 ص

يستضيف الإعلامي محمد شردي اليوم الخميس ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة الإعلامية إيمان أبو طالب، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

وتستعد الإعلامية إيمان أبو طالب لتطل من جديد على شاشة قناة الحياة ببرنامج" بالخط العريض"، ومن المقرر أن تبث اولى حلقات البرنامج يوم الجمعة المقبلة، على أن يذاع أسبوعيا في تمام الساعة الثامنة مساء.

يشار الى أن الإعلامية إيمان أبو طالب بدأت حياتها المهنية في شبكة قنوات روتانا وبالتحديد قناتي روتانا موسيقى وسينما، ثم قدمت بعد ذلك برنامج "صبايا" على قناة المحور، وبعده برنامج" الباب المفتوح" على فضائية دريم،و الذي حصل على جائزة أفضل برنامج اجتماعي.

وانتقلت ايمان بعد ذلك إلى مجموعة قنوات MBC لتقديم توك شو بعنوان نواب مصر، كذلك برنامج قعدة مصري.

وعملت ايمان باكثر من وكالة أنباء عالمية في واشنطن ونيويورك، كما حصلت على شهادة الماجستير في القيادة والإدارة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

على صعيد آخر شاركت ايمان في عدة أعمال فنية منعا: "ظرف أسود"، و" من أول السطر" مع المطرب اللبناني آدم وفريق واما، كما شاركت في بطولة "الأب الروحي"، ومسرحية" فرصة سعيدة" مع الفنان أحمد بدير، وفتوح أحمد، ومحمد الصاوي، وأحمد الدمرداش، وتأليف صلاح عربي، فكرة وإخراج محمد جمعة.