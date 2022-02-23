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الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

أتلتيكو مدريد يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف "فيلكس"

أتلتيكو ومانشستر
أتلتيكو ومانشستر يونايتد
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حسم فريق أتلتيكو مدريد الشوط الأول متقدما على ضيفه مانشستر يونايتد بهدف في المواجهة التي تجمعهما حاليا على ملعب “واندا متروبوليتانو” في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف “الروخي بلانكوس” اللاعب جواو فيلكس في الدقيقة 7 من بداية اللقاء.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب “أولد ترافورد” يوم 15 مارس المقبل.
 

أعلن الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني 
وتأهل مانشستر إلى دور الـ16 بعدما تصدر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، متفوقًا على فياريال الإسباني 10 نقاط وأتالانتا الإيطالي 6 نقاط ويونج بويز السويسري 5 نقاط.

بينما تواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف ليفربول الإنجليزي المتصدر 18 نقطة ومتفوقًا على بورتو البرتغالي 5 نقاط وميلان الإيطالي 4 نقاط.

جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: ليندلوف- ماجواير- - فاران- شاو

خط الوسط: بوجبا- راشفورد- فريد

خط الهجوم: فيرنانديز - سانشو - رونالدو

في المقابل أعلن دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، تشكيل “الروخي بلانكوس” وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: خيمينيز- كوندوجبيا- فيلكس- كوريا

خط الوسط: لودي- لورينتي- سافيتش- هيريرا

خط الهجوم: رينيلدو- فرسالكو.

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فريق أتلتيكو مانشستر يونايتد “واندا متروبوليتانو” دورى أبطال اوروبا جواو فيلكس