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الأربعاء 23 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد في المباراة المؤجلة بالدوري الإنجليزي

ليفربول وليدز
ليفربول وليدز
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في المباراة المؤجلة من الأسبوع ١٩ للدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل ليفربول بقيادة محمد صلاح  المركز الثاني برصيد ٥٧ نقطة وبفارق ٦ نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

موعد مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ويسعى ليفربول للفوز على ليدز في المباراة المؤجلة من الأسبوع ١٩ للدوري الإنجليزي من أجل تضييق الخناق على السيتيزن إلى ٣ نقاط في ظل وجود مواجهة مباشرة قادمة بين ليفربول ومانشستر سيتي. 

ويدخل يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول مباراة اليوم ضد ليدز يونايتد بتشكيل مكون من 

حراسة المرمى: أليسون بيكر وخط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

وفي خط الوسط: هارفي إليوت، فابينيو، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي وساديو ماني، لويس دياز.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 

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بث مباشر مباراة ليفربول ليدز يونايتد محمد صلاح الدوري الإنجليزي