شريفة شكري خبيرة التجميل تقدم نصائح هامة للعناية بالبشرة

الأربعاء 23/فبراير/2022 - 07:51 م

قدمت شريفة شكري خبيرة التجميل، نصائح للسيدات بهدف العناية بالبشرة، على رأسها عمل ماسكات لترطيبها بشكل مستمر واستخدام مناسبة من الصابون والكريم على حسب نوع البشرة سواء كانت جافة أو دهنية.



وقالت "شكري": إنه لابد من عدم نسيان واقي الشمس وعمل سكراب للوجه مرة في الأسبوع، مشيرة إلى أن أهم نصيحة للمكياج عدم تغيير الملامح كي يصبح طبيعيا وجذاب.



وشددت على أهمية اختيار كريم أساس مناسب للون البشرة، ووضع كونسيلر تحت العين بعيدًا عن العين لتوسيعها، ويجب أن تكون الحواجب غامقة جدا وسميكة، ناصحة عند وضع البرونزي، بأن يدمج مع كريم الأساس بفرشة ناعمة حتى لا يتسبب خطوط في الوجه.



وأوضحت أن سبب ظهور العين بشكل جميل، يجب تكبيرها عن طريق استخدام ماسكارا مميزة حتى لا تؤثر علي الرموش، فضلا عن وضع محدد للشفايف بطريقة تناسب الروج وألا تكون افتح ولا أغمق.