السبت.. أكاديمية السادات تعقد مؤتمر «طريق العبور.. إلى الجمهورية الجديدة»

الأربعاء 23/فبراير/2022 - 05:48 م

أعلنت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية عن عقد مؤتمر بعنوان (طريق العبور.. إلى الجمهورية الجديدة) يوم السبت المقبل 26 فبراير الجاري، بحضور عدد كبير من القامات الفكرية والتنفيذية ورجال الدولة.

ومن جهته، قال الدكتور محمد حسن عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن هناك جهدا غير عادي بذل في التحضير للمؤتمر من خلال الأستاذ الدكتور محمد صالح هاشم عميد كلية العلوم الإدارية وأمين عام المؤتمر والفريق المعاون له من المنظمين، الذين بذلوا جهدا كبيرا في كيفية صناعة فعالية تناقش الطريق إلى الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال المشاركين وإدارة الفعالية لتحقيق الهدف الذي تحدث عنه الدكتور محمد صالح وهو وضع روشتة لهذا الطريق، لذلك أثمن كل تلك الجهود المميزة.

وأضاف أنه يرحب بكل منبر إعلامي يشارك في توعية المواطنين بما تقوم به القيادة السياسية من مجهود جبار يساهم في بناء الجمهورية الجديدة، وفيما يخص الهدف من المؤتمر، الذي تم التخطيط له من فترة طويلة وتم اختيار الاسم ليعبر عن الهدف والمضمون فنحن نهدف إلى أبرز ما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات في مجال بناء الدولة الحديثة والتحديات التي توجه القيادة السياسية.

ولفت الدكتور محمد صالح هاشم عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات إلى أنه خلال المؤتمر تم اختيار المشاركين بعناية سواء من وزراء أو مسئولين أو وسائل إعلام وطنية، إذ تم وضع آليات لسير الفعالية العلمية، من خلال مجموعة من الجلسات يتحدث فيها متخصصون وطنيون في كافة المجالات.

وقال إن المؤتمر عبارة عن جلسات تفاعلية يتم خلالها مناقشة عدة أطر ومحاور تبدأ بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي نحاول فيها توضيح أهداف المؤتمر من خلال كلمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وهناك كلمتي وكلمة الأمين العام للمؤتمر الدكتور محمد صالح هاشم عميد كلية العلوم الإدارية.

وأكمل: خلال كلمات الجلسة الافتتاحية سوف نوضح بعض الجوانب التنظيمية بالإضافة إلى أهمية التوعية بالطريق إلى الجمهورية الجديدة وكيفية توعية المواطنين بأهمية إدراك ما يحدث في مصر من نقلة اقتصادية وسياسية واجتماعية من خلال معالجات حقيقية خططت لها القيادة السياسية بشكل مبهر، وشارك فيها الشعب بعزيمة وإصرار، ففي الجمهورية الجديدة سنتخلص من كافة الأوجاع التي أرهقت الشعب المصري خلال السنوات الماضية، فالدولة استطاعت أن تعالج بشكل جذري ملفات لم تطرح من حوالي 40 عاما، ولذلك الخطوات التي تم اتخاذها في الفترة من عام 2014 وحتى اليوم أذهلت العالم، فلقد وضعت خطط طموحة وتم تنفيذها بشكل إعجازي خارجيا وداخليا، ولذلك ينظر إلينا العالم الآن نظرة احترام وتقدير، بعد الخطوات الإعجازية السابقة.

وتابع أنه تم تقسيم الجلسات وفقا للمحاور الأساسية التي نسعى لطرحها ووضع رؤية بشأنها، ففي الجلسة الأولى والتي سيتم تخصصيها كاملة للحديث عن المحور الاقتصادي في الجمهورية الجديدة، إذ تم اختيار الدكتور إبراهيم المصري أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات لإدارة ورئاسة الجلسة، وذلك بحضور قامات اقتصادية مصرية في كافة مجالات الاقتصاد، منهم محافظ البنك المركز المصري طارق عامر، ورئيس البورصة المصرية محمد فريد صالح، ووكيل مجلس النواب ورجل الأعمال محمد أبو العينين، والدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتور أنور النقيب أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات.

وخلال الجلسة سيتم مناقشة كافة المحاور المالية والاقتصادية للنهوض بمصر الجديدة من خلال هؤلاء الخبراء الذين سيكتبون روشتة اقتصادية لمعالجة بعض الأمور وكذلك النهوض بالاقتصاد المصري.

وبخصوص الجلسة الثانية سيتم تخصصيها للمحور السياسي في الجمهورية الجديدة، والتي يديرها الدكتور جمال سلامة عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، ويتم فيها مناقشة المحاور السياسية كافة مع رموز العمل السياسي في مصر ومسؤولي الأحزاب الكبرى، وهم أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، وكريم درويش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والدكتور محمد رضا حبيب خبير الإعلام السياسي، والدكتور ماهر الصواف أستاذ الإدارة بأكاديمية السادات، والدكتورة نينيت فهمي الأستاذ بأكاديمية السادات.

وخلال الجلسة سيتم طرح كافة المحاور السياسية في الجمهورية الجديدة، من خلال هؤلاء الخبراء والفاعلين في المشهد السياسي المصري، وكذلك سيتم وضع رؤية للنهوض بالجمهورية الجديدة سياسيا.

وسيكون للمحور الاجتماعي حضور مهم في المؤتمر، وذلك لأن الدولة المصرية وضعت معالجات غير مسبوقة لهذا المحور من أبرزها حياة كريمة، إذ يدير النقاش الدكتور مجدي علام مستشار مرفق البيئة العالمي بالأمم المتحدة وعضو مجلس النواب السابق، ويتحدث في الفعالية الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف ورئيس لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والنائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، واللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق، ورفعت فياض مدير تحرير صحيفة أخبار اليوم، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة والدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات

وفيما يخص الجلسة الرابعة والتي سيتم تخصصيها لمحور الشباب، يديرها المهندس محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، ويتحدث فيها كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والنائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، والنائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، والدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب، والدكتور حسن رشاد مدرس الإدارة بأكاديمية السادات.

وعن الجلسة الخامسة قال إنه سيتم تخصيص الجلسة الخامسة للحوار المفتوح ويديرها الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى بكري، وتبدأ بحديث للدكتورة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والنائب أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة، والنائب علي بدر عضو مجلس النواب وأمين اللجنة التشريعية، والدكتور عمرو الإتربي، المستشار الثقافي السابق في العاصمة النمساوية فيينا، والدكتور سعيد عبد العزيز عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية ومحافظ الشرقية الأسبق، والنائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب، والدكتور وائل قرطام الأستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة.

وعن الجلسة الختامية قال:

سيتم تخصيص الجلسة للإعلان عن توصيات المؤتمر، إذ سيتم صياغة أبرز التوصيات والمقترحات من خلال عدد من أساتذة الأكاديمية المشاركين وهم الدكتورة نور ندا، والدكتورة سارة سراج، والدكتور شريف طاهر، والدكتور أحمد صفوت.

وتختتم أعمال المؤتمر بتعقيب لأمين عام المؤتمر الدكتور محمد صالح هاشم عميد كلية العلوم الإدارية.

