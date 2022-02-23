تعرف على تشكيل الجونة أمام الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، بعد قليل، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز.
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: إسلام طارق
الدفاع: عمرو سعداوي – محمد نجيب - عمرو طارق – آلان كيامبادي.
خط الوسط: نور السيد – سيف الدين العجوز- محمود الشبراوي - إسلام عبد النعيم – إسلام محارب
الهجوم: أرنو راندييانانتيناينا
ويحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط ودون فوز.