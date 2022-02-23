تعرف على تشكيل الجونة أمام الإسماعيلي

الأربعاء 23/فبراير/2022 - 05:10 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، بعد قليل، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إسلام طارق

الدفاع: عمرو سعداوي – محمد نجيب - عمرو طارق – آلان كيامبادي.

خط الوسط: نور السيد – سيف الدين العجوز- محمود الشبراوي - إسلام عبد النعيم – إسلام محارب

الهجوم: أرنو راندييانانتيناينا

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط ودون فوز.