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الأربعاء 23 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

تعرف على تشكيل الجونة أمام الإسماعيلي

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، بعد قليل، على ملعب الإسماعيلية،  ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز. 
جاء التشكيل  كالتالي:

حراسة المرمى: إسلام طارق
الدفاع: عمرو سعداوي – محمد نجيب - عمرو طارق – آلان كيامبادي.

خط الوسط: نور السيد – سيف الدين العجوز- محمود الشبراوي - إسلام عبد النعيم – إسلام محارب

الهجوم: أرنو راندييانانتيناينا

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط ودون فوز.

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الجونة الإسماعيلية الدوري الممتاز