برلمانية تطالب بعدم عرض الأطباء على النيابة العامة أو القبض عليهم

الأربعاء 23/فبراير/2022 - 01:35 م

تقدمت النائبة رانية الجزايرلى عضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى المستشار وزير العدل والدكتور عادل عبد الغفار وزير الصحة تطالب فيه بعدم عرض الأطباء على النيابة العامة أو القبض عليهم بواسطة الشرطة.

وأضافت "الجزايرلى" فى تصريح خاص لـ" البوابة نيوز" أنها تطالب بعدم عرض الأطباء البشرين على النيابة العامة وعدم القبض عليهم بواسطة الشرطة معتبرة أن القبض بواسطة رجال الشرطة مهين للطبيب، خاصة أن مهنتهم حساسة جدا لأن الطبيب ببذل مجهوداً شاقاً لإنقاذ المريض وهناك حالات صعبة جدا وللأسف لا يتم إنقاذها ونفاجأ بأهل المريض على عدم دراية بحالة المريض مما يترتب عليه توجههم لقسم الشرطة وعمل بلاغ ضد الطبيب.

وطالبت "عضو مجلس النواب" بعدم القبض على الطبيب وسحب الواقعة وعرضها على لجنة مختصة تضم على الأقل ثلاثة أطباء متخصصين للفصل فى الحالة المرضية ومفارقات الحادثة وذلك لمكانة الأطباء وطبيعة عملهم الذي يعرضهم الى الكثير من الأحداث التى يمكن أن تستغل ضدهم من الأشخاص الجاهلين حتى نتفادى ما بدأ بالفعل من عزوف كبار الاطباء عن التدخل لإنقاذ حالات حرجة وفي وضع خطير فى المستشفيات العامة والجامعية لعدم تعريض أنفسهم لهذه الإجراءات المهينة لكيان ومهنة نبيلة مثل مهنة الطب.