نداء إلى قلب وزيرة التضامن: "اعتماد".. سيدة مكافحة تحتاج لكرسي كهربائي لتواجه مصاعب الحياة

الأربعاء 23/فبراير/2022 - 09:24 ص

كثيرا ما نصادف حالات صحية اختبرتها الأقدار بمرض فنجدها تستسلم، وإما أن تتحول إلى طلب المساعدة المالية من المارة، أو أنها تحاول التغلب على تلك الظروف القاهرة.. وهذا النموذج ينطبق تماما على حالة المواطنة اعتماد فرج ابراهيم، من مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية.. فقد شاءت المقادير اصابتها بمرض أقعدها تماما عن الحركة ولم تعد تقو على التنقل من مكان إلى آخر سيرا على قدميها.

قابلناها عند أحد شوارع حي الدقي وهي تحاول تحريك الكرسي المتحرك الذي تقعد عليه، إلا أن ذراعيها النحيلين لا يقويان على تحريكه.. عرضنا عليها المساعدة المالية، إلا أنها فاجأتنا بالقول أنها ليست متسولة بل أنها تسعى جاهدة لمواجهة ظروف الحياة القاسية.. إلا أنها في أمس الحاجة إلى كرسي كهربائي يعينها على البحث عن عمل لتحسين أحوالها المادية وتيسير الحركة بالنسبة لها.

و"البوابة نيوز" تضع مأساة "اعتماد" بين أيدي أصحاب القلوب الرحيمة والسيدة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وكلنا ثقة في تقديم كل الدعم اللازم لهذه الحالة الإنسانية الصعبة.