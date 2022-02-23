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الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في الإمارات.. تسجيل 626 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الإمارات 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 875,884، فيما بلغ مجموع الوفيات 2297.

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