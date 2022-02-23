كورونا في الإمارات.. تسجيل 626 إصابة جديدة

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أزمة روسيا -أوكرانيا.. 800 جندي أمريكي و20 مروحية هجومية يتحركون من إيطاليا وألمانيا إلى البلطيق.. و8 مقاتلات إستراتيجية من طراز إف ـ 35 تتجه إلى جبهة الناتو الشرقية