سجلت الإمارات 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 875,884، فيما بلغ مجموع الوفيات 2297.
بوابة العرب
كورونا في الإمارات.. تسجيل 626 إصابة جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت الإمارات 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجلت الإمارات 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.