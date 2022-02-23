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الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في تونس.. تسجيل 1073 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية، 12 وفاة، و 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 988 ألفًا و 329 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 27 ألفًا و512 حالة.

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