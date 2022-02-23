كورونا في تونس.. تسجيل 1073 إصابة جديدة

الأربعاء 23/فبراير/2022 - 03:23 ص

سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية، 12 وفاة، و 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 988 ألفًا و 329 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 27 ألفًا و512 حالة.