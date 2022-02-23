سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1.159.584.
وبينت وزارة الصحة المغربية، أنها سجلت اليوم 6 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 15922، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 1.137.129.
بوابة العرب
كورونا في المغرب.. تسجيل 427 إصابة جديدة
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1.159.584.
سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1.159.584.