كورونا في المغرب.. تسجيل 427 إصابة جديدة

الأربعاء 23/فبراير/2022 - 07:43 ص

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1.159.584.

وبينت وزارة الصحة المغربية، أنها سجلت اليوم 6 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 15922، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 1.137.129.