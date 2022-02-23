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الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في المغرب.. تسجيل 427 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1.159.584.
وبينت وزارة الصحة المغربية، أنها سجلت اليوم 6 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 15922، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 1.137.129.

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