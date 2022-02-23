كورونا في الجزائر.. تسجيل 164 إصابة جديدة

الأربعاء 23/فبراير/2022 - 05:39 ص

سجلت الجزائر 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسبع وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 264365، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6812.