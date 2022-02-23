سجلت الجزائر 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسبع وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 264365، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6812.
بوابة العرب
كورونا في الجزائر.. تسجيل 164 إصابة جديدة
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سجلت الجزائر 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسبع وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
سجلت الجزائر 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسبع وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.