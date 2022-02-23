ads
الأربعاء 23 فبراير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

بوابة العرب

كورونا في الجزائر.. تسجيل 164 إصابة جديدة

صورة أرشفية
صورة أرشفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجلت الجزائر 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسبع وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 264365، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6812.

ads
كورونا الجزائر إصابات ‏ وفيات