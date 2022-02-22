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الثلاثاء 22 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

"المحترفين" تطلق جائزة أفضل لاعب في مصر

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في خطوة جديدة لسياسة النهوض باللاعب المصري المحترف، قررت جمعية اللاعبين المحترفين المصرية برئاسة مجدي عبدالغني قائد المنتخب الوطني ونجم الأهلي السابق اطلاق جائزة أفضل لاعب في الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022 لأول مرة.
ودشنت الجمعية الجائزة في ظل الاحترافية التي يعيشها الدوري الممتاز حاليا على أن يجرى إقامة حفل ضخم في أحد الفنادق الكبرى لتقديم جوائز الأفضل في الموسم الكروي وعلى رأسها أفضل لاعب بخلاف أفضل لاعب صاعد وأفضل محترف وأفضل حارس مرمى والتشكيلة المثالية.

وقررت اللجنة أن يجرى اختيار أفضل لاعب من خلال تصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي للجمعية في الفترة المقبلة مع نهاية كل شهر وتقديم جائزة لأي لاعب سيجرى اختياره كما يحدث في الدوريات الأوروبية على أن يجرى إقامة الحفل الكبير في ختام الموسم وتكريم الفائزين بالجوائز وفقا لأعلى تصويت من النقاط الجماهيرية في المستقبل.

وأطلقت الجمعية عبر موقعها الرسمي التصويت الجماهيري الخاص بأفضل لاعبي الدوري الممتاز في شهر فبراير كبداية للجائزة في ختام الموسم الكروي الجاري.

https://epfaegypt.com/#/newVote
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جمعية اللاعبين المحترفين مجدي عبدالغني جائزة افضل لاعب