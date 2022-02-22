نواب ونائبات قادمات: تاريخ الملكة العربية السعودية عريق ومشرف

الثلاثاء 22/فبراير/2022 - 07:09 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن تاريخ الملكة العربية السعودية عريق ومشرف، وقادة عظام صنعوا نهضة بلادهم جيلًا بعد جيل.

وأضافت في بيان اليوم أن الاحتفال بذكرى يوم التأسيس بالسعودية سيكون لها أهمية خاصة، للعمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، والتلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقيادتهم.

وأوضحت أن المملكة العربية السعودية، تحي لأول مرة ذكرى "يوم التأسيس" الذي صدر به الشهر الماضي مرسوما ملكيا بتخصيص 22 فبراير من كل عام يوما للاحتفال به.

وهنأت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس.

ودعت أن يديم على السعودية ازدهارها ورفعتها، ويحفظها بالأمن والأمان.