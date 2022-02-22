بالفيديو.. سيارة تدهس طفلًا بحلوان وهروب قائدها

الثلاثاء 22/فبراير/2022 - 04:59 م

أصيب طفل بكسور متفرقة في قدميه، إثر تعرضه لحادث دهس، أسفل سيارة ملاكي بمدينة حلوان، وفر قائدها فور وقوع الحادث، وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبطه، بعدما رصدت كاميرات المراقبة لحظة قيام المتهم بدهس الضحية.

تلقى المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفي النصر، باستقبال طفل يدعى "حمدي حسن حمدي"، 15 سنة، طالب، ومقيم بدائرة القسم، مصاب بكسور في القدمين والحوض.

وبالانتقال والفحص تبين قيام قائد سيارة ملاكي بدهس الطفل والهروب فور وقوع الحادث.

وبعمل التحريات أمكن تحديد أرقام سيارة المتهم وتبين انه يدعي "عبد الرحمن.م"، وجار تكثيف الجهود لضبطه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3356 لسنة 2022، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.