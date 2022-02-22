قمة العرب للطيران تناقش "طريق القطاع نحو التعافي" برأس الخيمة

الثلاثاء 22/فبراير/2022 - 03:48 م

تستضيف "قمة العرب للطيران"، الحدث الرائد لقطاع الطيران والسياحة في المنطقة، نخبة من الخبراء العالميين في فعاليات نسختها التاسعة التي ستنطلق من 28 فبراير حتى 2 مارس في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات في إمارة رأس الخيمة.

وقال بيان اليوم عن القمة: تركز "قمة العرب للطيران" هذا العام على موضوع "طريق القطاع نحو التعافي". ومع الزخم المرتفع الذي يكتسبه قطاع الطيران والسياحة حول العالم، وخلال هذه الفعالية سيتم التركيز على الفرص والتحديات في طريق القطاع نحو تحقيق النمو، مع تركيز خاص على منطقة الشرق الأوسط، وقبل انطلاق أعمال القمة رسمياً في يوم 1 مارس، سيتم عقد ورش عمل لمناقشة التوجهات الإقليمية في قطاع الطيران والسياحة.

واضاف البيان: تشكل هذه المبادرة منبراً لقطاع الطيران، وستجمع تحت سقفها أكبر تجمع لوسائل الإعلام العربية إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطيران والسياحة، وستؤكد القمة أيضاً على الروابط الوثيقة بين قطاعات السياحة والطيران والضيافة، باعتبارها قطاعات رئيسية للنمو وتمثل دور فاعل في انتعاش الاقتصادات المحلية بعد الجائحة.

وسيناقش الخبراء خلال القمة أفضل الممارسات والتدابير العالمية التي تم تطبيقها لترسيخ مرونة قطاع الطيران والسياحة. وستجري صياغة ورقة بحثية بناءً على مداولات المشاركين ليصار إلى إطلاقها بعد القمة لتشكل مصدراً موثوقاً للبيانات والرؤى التي تم تبادلها خلال الحدث.

وتضم قائمة المتحدثين المشاركين في "قمة العرب للطيران" نخبة من الرؤساء التنفيذين والرؤساء وخبراء الطيران والسياحة الدوليين ومسؤولين في شركات طيران مرموقة وصناع سياسات وممثلين عن الجهات المعنية، ومن بينهم: عبد الوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي؛ وكامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"؛ وأتاناسيوس تيتونيس، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي؛ وعادل العلي، الرئيس التنفيذي في "مجموعة العربية للطيران"؛ وراكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة؛ وميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ومعن رزوقي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية.

وماجد خان نائب رئيس تطوير الطيران في مطار اسطنبول الدولي؛ وهينك فان دير فيلدي، المدير الإقليمي في Trip.com؛ واسماعيل علي عبدالله الرئيس التنفيذي لـشركة "ستراتا للتصنيع"؛ وعمر سراج أكبر، الرئيس التنفيذي لشركة زمزم؛ وثوييب محمد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "فيزيت مالديف"؛ وفيجاي أرومباكام، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة "فايو جروب"؛ وفيليب ماكسيميليان بلوخ، الرئيس التنفيذي لشركة هوتيلرز؛ وبسمة الميمان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية؛ وإيلين ديميتروف، رئيس لجنة السياحة في برلمان بلغاريا؛ مزمل حسين، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة السفر بمجموعة "سيرا".

وتحظى القمة بدعم واسع من الحكومات العربية، وستنعقد نسخة عام 2022 بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وبدعمٍ من شركاء القطاع الدوليين مثل "إيرباص"، و"سي إف إم"، و"العربية للطيران" و"Turkish Technic"، و"كولينز".

ولفت البيان إلى أن "مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات" يعد أول وجهة آمنة للاجتماعات حول العالم نظراً لحصوله على شهادة "بيرو فيريتاس"، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الفحص والاختبار وختم "السفر الآمن" من المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وتأتي هذه الشهادة في أعقاب تطبيق هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بروتوكولات السلامة والصحة الصارمة، لتتيح لمزودي خدمات الضيافة وتنظيم الفعاليات الوصول إلى أفضل الممارسات والسياسات الداعمة والتوجيهات الاحترافية حول تدابير السلامة والتعقيم.