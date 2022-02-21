بالصور.. “استراتيجية التعليم وبناء الوعي" ندوة بإعلام طنطا

الإثنين 21/فبراير/2022 - 10:17 م

عقد مجمع إعلام طنطا بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالغربية ونقابة المعلمين، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان «استراتيجية التعليم وبناء الوعي»، وذلك في إطار اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات برفع وعي المواطنين.

وحاضر باللقاء الدكتور سراج الديب مدير إدارة قياس الجودة بمديرية التربية والتعليم بالغربية، وأدار اللقاء الدكتوره ة شيماء أغا إعلامي بمجمع إعلام طنطا، وإشراف ضاحي هجرس مدير المجمع، وعزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا وكيل وزارة إعلام وسط وشرق الدلتا.

ومن جانبه قال الدكتور سراج الديب، إن أهمية استراتيجيات التعلم تكمن في تمكين كلّ من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من استخدام الطرق الفعالة لاندماج المتعلمين في الأنشطة التي تعتمد على أفكار حول الكيفية التي يتعلم بها الناس بشكل عام.

كما أوضح أن الوعي هو حالة عقلية يكون فيه العقل بحالة إدراك وتواصل مباشر مع محيطه الخارجي، مشيرًا الى أن الوعي يأتي من خلال التعليم أو التجارب الحياتية التي يعيشها الإنسان.

وأكد أن هناك بعض القضايا التي يجب الاهتمام بها كقضية تحديات التعليم ماقبل الجامعي والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بتقليل أعداد الأسر المصرية.

وتابع أن محور التكنولوجيا ومحور التعليم الفني من المحاور المهمة في استراتيجية التعليم، وتستهدف استراتيجية الدولة لقطاع التعليم قبل الجامعى فى إطار خطة العام المالى الجارى، تحقيق 3 أهداف رئيسية تتمثل فى إتاحة فرص متكافئة لجميع السكان فى سن التعليم للالتحاق وإكمال التعليم العام، والفنى مع استهداف المناطق الفقيرة كأولوية أولى، وتحسين جودة الخدمة التعليمية من خلال توفير مناهج معاصرة وتكنولوجيا موظفة بكفاءة، إلى جانب تدعيم البنية المؤسسية، وبناء قدرات العاملين بالتعليم على تطبيق المركزية.

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