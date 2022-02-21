أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 21 فبراير 2022

الإثنين 21/فبراير/2022 - 04:59 م

انخفضت أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 21 فبراير 2022 بقيمة جنيهين، وسجل عيار 21 نحو 829 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 710 جنيهًا، وعيار 24 نحو 947 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6632 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1897 دولارا للأوقية.

يُذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.