1 مارس.. نظر أولى جلسات محاكمة طبيب الكركمين

الإثنين 21/فبراير/2022 - 03:20 م

حددت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية جلسة ١ مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة طبيب الكركمين بتهمة بيع مواد طبية مجهولة المصدر ومخالفة الاشتراطات الصحية.

والقت أجهزة الأمن، القبض على معالج بالأعشاب يدير مركزًا طبيًّا بدون ترخيص بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم علاج الأمراض المزمنة.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة الأمن قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة؛ بالتدليس على المواطنين وإيهامهم بكونه خبيرًا علاجيًّا يمكنه علاج كافة الأمراض باستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب، وأنه يروج لذلك على قناته على موقع "اليوتيوب" وإحدى القنوات الفضائية وصفحته الخاصة على شبكة الإنترنت.

كما يقوم بالإتجار في أدوية يقوم بتصنيعها في أماكن غير مرخصة ودون اتخاذ الاشتراطات التي تحافظ على صحة المواطنين وبدون ترخيص من الجهات المختصة، كما يقوم بالترويج لمنتجات علاجية يقوم بتصنيعها من خلال برامج تلفزيونية مدفوعة الأجر يقوم ببثها عبر قنوات فضائية متعددة معظمها غير مرخصة تبث من خارج البلاد، وكذا إدارة عدد من المراكز العلاجية والمنافذ الخاصة ببيع الأدوية وجميعها غير مرخصة.

عقب تقتين الإجراءات أمكن ضبطه وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

وفى وقت سابق عاقبت محكمة جنح الدقي أحمد أبو النصر، الشهير بمخترع الكركمين بالحبس عامين ونصف لإدانته بالنصب وانتحال صفة طبيب وإدارة مستشفى وصيدلية دون ترخيص وبيع سلع مجهولة المصدر وتداول أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها.

وتقدمت سيدة ببلاغ حمل الرقم ١٣٧٠٩ لسنة ٢٠٢٠ اتهمت خلاله أحمد أبو النصر الشهير بطبيب الكركمين بالنصب عليها وإيهامها بمقدرته على علاجها، وبيع بعض المنتجات والوصفات الطبية لها مجهولة المصدر وغير معتمدة من وزارة الصحة والسكان، موهما إياها بأنها ستعطيها النتائج المرغوبة وعلاجها إلا أنها اكتشفت عقب فترة زمنية عدم فاعلية العلاج.

وأضافت السيدة، أنها ذهبت له عقب ذلك لاستبيان الأمر ومراجعته إلا أنه تعدى عليها بالضرب.