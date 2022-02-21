الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 أفراد أصيبوا في حادث بالعياط

الإثنين 21/فبراير/2022 - 02:25 م

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالإستعلام عن الحالة الصحية ل 5 أفراد، إصيبوا في حادث تصادم سيارة باتوبيس بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية الجملة بدائرة مركز شرطة العياط، وذلك تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

كانت البداية بتلقى ضباط مباحث مركز شرطة العياط، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية الجملة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة بإتوبيس ونتج عن ذلك إصابة 5 أشخاص وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.