غدا.. "علوم طنطا" تنظم المنتدى البيئي للتنمية المستدامة 2030

الإثنين 21/فبراير/2022 - 12:09 م

تنظم كلية العلوم بجامعة طنطا غدا الثلاثاء، المنتدي البيئي للتنمية المستدامة 2030، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور حمدي شعبان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع.

ومن جانبة، أشار الدكتور طارق مصطفى عميد كليه العلوم جامعه طنطا، أن المؤتمر البيئى الذي تقيمه كليه العلوم يعتبر المؤتمر الرائد للجامعه نحو بيئة نظيفة، ويحث طلابه على ثقافة البيئة النظيفة، كما تقيم كلية العلوم بعض المشاريع الخاصة بالتنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة نهال عاطف صلاح الدين وكيل كلية العلوم لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة أن المؤتمر البيئى ٢٠٢٢ سيلقى الضوء على سياسات البيئة النظيفه والحد من تأثير التغيرات المناخيه و الحفاظ على الموارد الطبيعيه المستقبليه و الإداره المستدامة للمخلفات الصلبة بغرض توفير بيئة نظيفه آمنة.