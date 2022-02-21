ضبط المتهم بفيديو السلاح الأبيض أمام إحدى المدارس بالإسكندرية

الإثنين 21/فبراير/2022 - 02:02 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية صباح اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض أمام إحدى المدارس بالإسكندرية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" .. يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (عاطل – "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه).. عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطه وبحوزته السلاح المشار إليه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة نتيجة حدوث مشادة كلامية بينه وبين صاحب أحد المحلات التجارية بمحل الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.