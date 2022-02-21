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الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في الكويت.. تسجيل 1195 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الكويت خلال الأربع و العشرين ساعة الماضية 1195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 613015. وقال المتحدث باسم الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إنه "سجلت 3580 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 591664، مبيناً أن نسبة حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 5ر96 %".
وأوضح السند أنه سجلت حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2529 حالة.

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