غدا.. صالون “البوابة نيوز” يناقش "العنف الأسري.. الأسباب والحلول"

الأحد 20/فبراير/2022 - 07:05 م

يناقش صالون “البوابة نيوز” غدا الإثنين، تحت رعاية الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وبحضور داليا عبد الرحيم رئيس التحرير التنفيذي، ومؤسسة مبادرة "خليكي قوية"، قضية العنف الأسري.. الأسباب والحلول.

يستضيف الصالون الدكتور مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم وعضو المجلس الأعلي للشئون الاسلامية، والقس رفعت فكري سعيد رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، والأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والدكتور سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس،ويدير الصالون نصر عبده، مدير عام التحرير.

الجدير بالذكر أن هذه هي الندوة الثانية لصالون “البواية نيوز”، بعدما وجه الدكتور عبد الرحيم علي بتدشينه ليكون ليس فقط كتجمع ثقافي ولكن دائرة حوار لمناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام وحلقة اتصال بين المتخصصين والجمهور، مساهمة في إحداث حراك فكري وزيادة لمستوى الوعي.

وأكد تامر أفندي، مدير تحرير “البوابة نيوز”، ومسؤول الصالون الثقافي، أن المؤسسة لديها جدول شهري خاص بندوات الصالون لكن ما حدث في واقعة ضرب عروسة الإسماعيلية وما تبعها من نقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعتنا لفتح ملف العنف الأسري والعنف ضد المرأة.

يسعدنا استقبال أسئلتكم عبر البث المباشر على صفحات البوابة نيوز، وحضوركم في قاعة اجتماعات البوابة نيوز غدا الإثنين في الثالثة عصرا.