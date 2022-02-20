لتحقيق بطولات دولية.. مدرب البرتغال يقود معسكر فريق الباتيناج الفني لوادى دجلة

الأحد 20/فبراير/2022 - 03:09 م

نظم نادي وادى دجلة، معسكرًا تدريبيًا للاعبي الباتيناج الفني، بحضور مدرب منتخب البرتغال للباتيناج ماريو جونسالفيس رودريغز، ,شارك بالمعسكر 45 لاعبًا تتراوح أعمارهم من 7 إلى 18 سنة، في إطار حرص أندية وادى دجلة على الاستعانة بأفضل الخبرات العالمية لتطوير مستوى اللاعبين بمختلف الألعاب الرياضية للوصول بهم لمستوى احترافي يمكنهم بالفوز ببطولات محلية ودولية كبرى.

وتعرف المدرب البرتغالي، على مدار الأيام الثلاثة للمعسكر، على مستوى لاعبي الباتيناج الفني لنادي وادى دجلة، وأشاد بموهبة اللاعبين الناشئين والشباب ومدى ما وصلوا إليه من مستوى مبهر، كما أشاد بمستوى الملاعب والمنشآت الحديثة للنادي، وعرض المدرب العالمي أحدث الخطط التدريبية لتطوير مستوى المدربين واللاعبين، للوصول بهم إلى مستوى عالمي يمكنهم من الفوز بميداليات بالمنافسات الدولية.

ويتمتع ماريو رودريغز بسيرة ذاتية قوية، فبجانب تدريبه لمنتخب البرتغال للباتيناج في الفترة من 2005 إلى 2021، يعمل "رودريغز" كاستشاري تزلج فني، ومدرب دولي معتمد من المستوى 3 من وورلد سكيت- وهو أعلى مستوى تدريبي يمكن الوصول إليه- كما قام بتدريب العديد من أبطال العالم وأوروبا، وعمل كذلك كحكم دولي في 3 بطولات عالمية وأكثر من 10 بطولات أوروبية من الفئة A و B.

ويسيطر نادي وادى دجلة على لعبة الباتيناج الفني في مصر، حيث يحافظ النادي على المركز الأول في الدوري المصري لمدة 6 سنوات متتالية، بالإضافة إلى تحقيق بطولة أخرى عديدة، كما لعب 3 متزلجين من نادي وادى دجلة مع منتخب مصر ببطولة العالم الأخيرة، وشاركوا في المعسكر التدريبي مع المدرب البرتغالي.

أنشئ نادي وادى دجلة عام 2003، في منطقة زهراء المعادي بالقاهرة، وقد تم تسميته بهذا الاسم تيمنًا بمحمية وادى دجلة الشهيرة، وتوسعت أندية وادى دجلة لتشمل 7 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

ويعتزم إنشاء ناديين جدد في محافظتي أسيوط ودمياط، مع خطة مستقبلية لافتتاح أندية جديدة في مختلف محافظات مصر ويقدم النادي خدمات متكاملة، حيث يقدم 22 رياضة مختلفة وعدد كبير من الملاعب، بينها ملاعب اسكواش وكرة قدم وتنس وحمامات سباحة، كما يهتم النادي بدعم بيئة اجتماعية متكاملة يستمتع فيها الأعضاء بأطيب الأوقات.