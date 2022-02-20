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الأحد 20 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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حوادث وقضايا

حبس مسجلين سرقا مواطنين بالإكراه في عين شمس

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت نيابة عين شمس، اليوم الأحد، حبس مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بسرقة المواطنين بالإكراه بعين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شخصين يقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم فوجئا بقيام أحد الأشخاص باستيقافهما وتهديدهما بسلاح أبيض "سكين" والاستيلاء منهما على (هاتف محمول – متعلقات شخصية) كرها عنهما.

بإجراء التحريات المكثفة وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه .

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حبس قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة مسجلين خطر نيابة عين شمس