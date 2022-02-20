إبداع|"طعم الحياة".. قصيدة للشاعر عبدالله وليد

الأحد 20/فبراير/2022 - 09:35 ص

لما كل اللي تحتاجه تلاقيه

بحر وهم نزلت فيه

لما الطريق يقلب سدود

ولما تبقي الكلمة باردة

وفكل سكة البس عمود

ولما تبقي الشدة شَدة

لما الحياه تقلب جحود

تبقي فاقد للمودة

وقدك شال قد منه قدود

لما تبقي العبرة عنك

و انك ملكش طوق نجاة

لما يصدف إني وأنك

فصدفة جمعت قلبي تاه

اني اشرب تاني منك

اني ادوق طعم الحياه

لا هستحي

انا قلبي عاش ساعتين حياه

وعاش سنين ويا الوجع

كل اللي فات راح يتمحي

نبدأ طريق اسمه الصديق

فاكر طريق كان آخره ضيق

لما تبقي شايفة اني

مش مناسب نوع حياتي

و إني حنين و طيب

وان صفاتي

صفات فلاتي

واني ف الواقع قريب

واللي يبعد بس شاتي

وان انا فجرحك بطيب

و عن وجودي قلتي

انتي كتير حاجات

و إن حضني

انسب لسكنك و البيات

وان اللي فات

سهل بكرة تعوضيه

وان الوجع ساعات

وانتي قادرة تتحمليه



