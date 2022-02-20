كورونا في الكويت.. تسجيل 1019 إصابة جديدة

الأحد 20/فبراير/2022 - 12:20 ص

سجلت الكويت خلال الـ24ساعة الماضية حالة وفاة، و1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 611820 إصابة وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان: إنه تم تسجيل 3506 حالات شفاء ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 588084 متعافيا، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 1ر96 %. وأضافت أنه تم تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد حالات الوفيات المسجلة 2528 حالة وفاة ، مبينا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 85 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 21208 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة كوفيد - 19 إلى 343.