محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

السبت 19/فبراير/2022 - 08:36 م

حصد محمد صلاح مهاجم ليفربول جائزة أفضل لاعب فى مباراة الريدز أمام ضيفه فريق نورويتش سيتي، التي حسمها ليفربول بنتيجة 3 - 1، وأُقيمت على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب فى المباراة والتي تقدمها شبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية، عقب نهاية المباراة، بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه خلال اللقاء، وتسجيله الهدف الثانى ليفربول، بعد مجهود فردى رائع.

⚽️ مـ0ـحـ5ـمـ1ـد ⚽️



الملك المصري @MoSalah يُصبح ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول وصولاً إلى 150 هدفاً بالقميص الأحمر 👑🇪🇬 pic.twitter.com/lVpQqgebzs — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 19, 2022

وتغنى الحساب الرسمي لنادي ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح بعد وصول «مو» للهدف رقم 150 في مشواره بقميص الريدز بجميع المسابقات.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني في مرمى نوريتش سيتي باللقاء الذي حسمه الريدز بثلاثية اليوم السبت ليصل إلى الهدف رقم 150 مع الريدز، ويدخل قائمة العظماء الـ10 الأكثر تسجيلا والذين وصولوا إلى 150 هدفا.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على موقع «تويتر» صورة لمحمد صلاح، وكتب عليها رقم 150 هدفا، وعلق عليها ببيت من قصيدة عنترة بن شداد قائلا: والنَّصْرُ من جُلَسائِهِ دونَ الورى.. والسَّعد والإقبالُ من أعوَانه.

150 لحظة لن تُنسى أسعدنا فيها الملك، 150 هدفًا لمحمد صلاح حامد محروس غالي مع ليفربول.