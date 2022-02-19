بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وساجاردا في بطولة دوري أبطال أفريقيا

السبت 19/فبراير/2022 - 05:37 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الزمالك ضد ساجاردا اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا وكان الزمالك تعادل في مباراة الجولة الأولى مع نادي بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق في القاهرة.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد ساجاردا في دوري أبطال أفريقيا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويسعى كارتيرون لمصالحة جماهير الزمالك بعد التعادل في الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا ثم الخسارة أمام سموحة بهدفين دون الرد في الدوري المحلي مما يجعل مباراة الزمالك اليوم ضد ساجرادا مصيرية خاصة بعد فوز بترو أتلتيكو على الوداد المغربي في مجموعة الزمالك.

ويعتمد الزمالك في تشكيل مباراة اليوم ضد ساجرادا على حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

وخط الدفاع: حمزة المثلوثي محمود حمدي الونش، محمود علاء وأحمد فتوح.

وفي خط الوسط: إمام عاشور، ماجد هاني ويوسف أوباما وفي خط الهجوم: أشرف بن شرقي، أحمد سيد «زيزو» وسيف الدين الجزيري.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد ساجرادا