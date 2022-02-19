بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي الجولة 26

السبت 19/فبراير/2022 - 03:44 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي اليوم في الجولة ٢٦ للدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل رفاق محمد صلاح المركز الثاني برصيد ٥٤ نقطة كما يتصدر الفرعون نجم ليفربول صدارة هدافي الدوري برصيد ١٧ هدف.

موعد مباراة ليفربول اليوم ضد نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويسعى ليفربول للفوز بمباراة اليوم ضد نورويتش سيتي وتضييق الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي.

ويدخل يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول مباراة اليوم ضد نورويتش سيتي بتشكيل مكون من في حراسة المرمى: أليسون.

وخط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندي روبيرتسون.

وفي خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، نابي كيتا.

ويقود خط الهجوم: لويس دياز، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.