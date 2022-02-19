ads
السبت 19 فبراير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

البوابة لايت

10 نصائح من الأرصاد لمواجهة الطقس السيئ

موجة الطقس السيئ
موجة الطقس السيئ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عدة  تحذيرات للمواطنين مع  ازدياد حدة الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشرق البلاد ، اثر مرور مصر بموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الرعدية والمتوسطة في عدد من المحافظات والأماكن .

 

وقمت هيئة الأرصاد الجوية عددا من النصائح التي يمكن اتباعها لمواجهة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الرعدية.

 

1- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة. 

2- عدم الاقتراب من أو ملامسة أعمدة الكهرباء في الشوارع. 

3- عدم مزاولة أي أنشطة بحرية.

4- القيادة بهدوء وترك مسافة أمان بين السيارات.

5- التأكد من سلامة مساحات السيارات.

6- يفضل عدم ركن السيارات تحت الأشجار ولوحات والإعلانات أو الجلوس تحتها تجنبًا لسقوطها .

7- عدم التعرض لتيارات الهواء تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

8- عدم التواجد في أماكن سقوط الأمطار الغزيرة خاصة عند ظهور البرق .

9- عدم التواجد في مناطق هبات الرياح القوية.

10- الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف.

ads
هيئة الأرصاد الجوية الارصاد الجوية ارصاد الطقس السيئ سقوط الامطار