10 نصائح من الأرصاد لمواجهة الطقس السيئ

السبت 19/فبراير/2022 - 03:09 م

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عدة تحذيرات للمواطنين مع ازدياد حدة الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشرق البلاد ، اثر مرور مصر بموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الرعدية والمتوسطة في عدد من المحافظات والأماكن .

وقمت هيئة الأرصاد الجوية عددا من النصائح التي يمكن اتباعها لمواجهة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الرعدية.

1- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

2- عدم الاقتراب من أو ملامسة أعمدة الكهرباء في الشوارع.

3- عدم مزاولة أي أنشطة بحرية.

4- القيادة بهدوء وترك مسافة أمان بين السيارات.

5- التأكد من سلامة مساحات السيارات.

6- يفضل عدم ركن السيارات تحت الأشجار ولوحات والإعلانات أو الجلوس تحتها تجنبًا لسقوطها .

7- عدم التعرض لتيارات الهواء تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

8- عدم التواجد في أماكن سقوط الأمطار الغزيرة خاصة عند ظهور البرق .

9- عدم التواجد في مناطق هبات الرياح القوية.

10- الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف.